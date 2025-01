Värvikad ja muhedad kirjeldused Toomas Hendrik Ilvese ametiajast: presidendi nõunikud meenutavad, mis toimus kantselei tagatubades

President Ilvese nõunikel, toonasel nõunik-abil Piret Arukaevul ja õigusnõunikul Ülle Madisel, juba on, mida ühise ülemuse kohta meenutada. Ja küllap ütleb ühise töökogemuse kohta palju ka fakt, et naised on praegugi lähedased kolleegid õiguskantsleri kantseleis. Ülle on õiguskantsler, Piret tema kantselei üldosakonna juhataja ja personalijuht.