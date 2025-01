KAANELUGU | Kadri Simson: tundub, et Eesti poliitika väsitab naisi kiiremini, kui pensioniiga kätte jõuab

Kadril on aega. Kui vaid mõned kuud tagasi ei teadnud ta esmaspäeval Brüsselis Euroopa Komisjonis energeetikavolinikuna töönädalat alustades, millises riigis möödub tema kolmapäev või reede, kaootilise graafiku tõttu ei saanud ette osta teatri- ega lennupileteid; igasugusest spontaansusest rääkimata, on eelmine aasta lõppenud ja uus alanud teisiti. Ta on jaganud oma elu uue kodulinna Haapsalu ja päris kodulinna Tartu vahel, pidanud terve detsembri pere ja sõprade-tuttavatega arvukalt jõulupidusid. Lihtsalt olnud. Nukkumisperiood, nagu ta ise ütleb. „Ja mul ei ole mingit kahtlust, et sellest sünnib ka liblikas... Aga ma ei tea veel, millal. Või mis värvi... Praegu olen kookonis ja taastun. Tunnen, et seda on praegu väga vaja.“