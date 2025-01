Mis on „kõdistisääred“ ja kus need asuvad? Üks varjatud piirkond võib seksist saadavat naudingut kordades suurendada

„Ainus osa kliitorist, mida näed, on kõdistikeha ja -eesnahk,“ selgitab seksiterapeut ja Florida Ülikooli emeriitprofessor Laurie Mintz, raamatu „Becoming Cliterate“ autor. Kuid tema sõnul on olemas ka need osad, mida me ei näe, aga võime õige stimuleerimise korral tunda. Üheks neist on nn kõdistisääred.