Jennifer Garner kaotas Los Angelest tabanud tulekahjus sõbra: ta ei jõudnud õigel ajal põgeneda

„Ma kaotasin sõbra ja meie kiriku jaoks on see tõesti valus,“ ütles Garner. „Seetõttu tunnen, et ei peaks temast veel rääkima. Kuid jah, ma kaotasin sõbra, kes ei jõudnud õigel ajal põgeneda.“

52-aastane Garner, kellel on kolm last koos eksabikaasa Ben Affleckiga, märkis, et ta on elanud ja töötanud Pacific Palisades’i piirkonnas juba 25 aastat ning suudab „panna kirja saja sõbra nime, kes kaotasid oma kodud.“ „Mul on peaaegu süümepiinad, kui ma oma majas ringi kõnnin,“ lisas ta, kuigi ei täpsustanud, kas tema kodu sai tulekahjudes kahjustada. „Mida ma saan teha? Kuidas ma saan aidata? Mida on mul pakkuda?“

Garner on leidnud keerulisel ajal lohutust aidates kaasa World Central Kitcheni tööle, mis toimetab abi ja toidupakke katastroofiohvritele üle kogu maailma.

Paraku püsib tuleoht siiani kõrge, 87 000 Los Angelese maakonna elanikku on endiselt evakueerimishoiatuse all. CNN-i andmetel ütles California kuberner Gavin Newsom, et „tõenäoliselt kuuleme veel paljudest surmadest,“ sest kümned inimesed on endiselt kadunud. „Me kohaneme,“ ütles World Central Kitcheni asutaja peakokk José Andrés koos Garneriga. „Sest olukord areneb päev-päevalt.“

