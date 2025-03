Hommikuti või õhtuti? Millal ikkagi on ideaalne aeg duši all käia?

Duši all käimine on osa paljude inimeste igapäevasest rutiinist, kuid küsimus, kas hommikune või õhtune dušš on parem, tekitab sageli arutelu. Tegelikult pole sellele küsimusele ühte kindlat vastust, sest valik sõltub sinu unerežiimist, naha tervisest ja juuste vajadustest. Mõlemal variandil on omad eelised ja puudused, mistõttu on oluline leida see, mis sobib kõige paremini sinu elustiiliga. Selles artiklis vaatleme lähemalt, kuidas erinevad tegurid võivad mõjutada otsust, millal on parim aeg duši all käia.