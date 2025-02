Raivo Järvi poeg Richard isast: ta suisa kartis konflikti minna. Dramaatiliselt sõnastades sai sellest paraku ka tema hukatus

Millest saab alguse stiilijanu ja mis teeb mehest stiilse? See on küsimus, mis paljudele isegi pähe ei tule. Kuid läbi aegade on olnud neidki, kelle jaoks on hea välimus, maneerid ja mulje üliolulised. Üks neist meestest oli kunstnik Raivo Järvi, kelle jaoks selline eluviis oli elementaarne. Võiks isegi öelda, et isaliini pidi veres. Nii pole ime, et sellest kõigest on saanud ka Raivo poja Richard Järvi silmanähtav pärandus.