Ülemlaul tundele, mil oli algus vaid

Mulle meeldivad kaugused inimeste vahel – nii on väga hea ja turvaline armunud olla. Marju Kuut 1971. aastal.

„Lõppu ma ei tea, see lugu armastusest katkes poolelt realt. Jäi tühjaks leht, kuid sellelt lugeda ma võin, et igal tundel, mis kord armastuseks sai, on algus vaid,“ kõlab raadios Marju Kuudi (12-02.1946–10.04.2022) „Armastuse lugu“, ületamatult kauni ja sügavana. Ehtsa jutustusena, sest selle laulu salvestusse peitis lauljatar oma päris kaotusvalu.