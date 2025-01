Alumiiniumfooliumi saladus paljastatud: miks on üks külg läikiv, teine matt?

Kas läikiv külg küpsetab paremini?

Üks levinumaid müüte alumiiniumfooliumi kohta on, et läikiv külg peegeldab soojust paremini, seega peaks see olema suunatud toidu poole. Kuigi see võib kõlada loogiliselt, ei ole see tegelikult tõsi. Läikiva ja mati külje peegelduse vahe on nii väike, et sellel pole kokkamisprotsessile mingit märgatavat mõju.

Olgu tegemist kartulite küpsetamise või lihtsalt ahjuplaadi katmisega, kasutada võid mõlemat külge. Tulemused sellest ei muutu. See vaidlus on pigem esteetika kui toimivuse küsimus.

Kuidas on toiduohutusega?

Teine küsimus, mida sageli küsitakse, on, kas üks fooliumi külg on toiduga kontaktiks ohutum. Hea uudis on see, et mõlemad alumiiniumfooliumi küljed on ohutud. Läikiva ja mati külje vahel pole keemilist erinevust. Seega, olgu tegemist köögiviljade grillimise või toidujääkide külmkapis ladustamisega, sa ei pea muretsema, kumb külg toiduga kokku puutub.

Siiski, oluline on meeles pidada, et foolium ei tohiks pikaajaliselt puutuda kokku tugevalt happeliste toitudega, nagu tomatikaste või tsitrusviljad. Happed võivad põhjustada alumiiniumi lagunemist, jättes toidule metalse maitse või isegi väikese koguse alumiiniumi.

Millal on külje valik tegelikult oluline?

Ainult ühes olukorras mängib fooliumi läikiva ja mati külje erinevus rolli: kui tegemist on teflonkattega fooliumiga. Sel puhul on matt külg tavaliselt märgistatud kui mittetoksiline. Selles olukorras on oluline järgida pakendil olevaid juhiseid, et kasutada toodet õigesti.

