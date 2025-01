...ja päike tõuseb

2025. aasta on Ukrainas alanud nii nagu eelmine ja üle-eelminegi. Riik on endiselt sõjas ja inimesi, keda see iga päev puudutab, aina enam. Kui poolteist aastat tagasi, mil Annely suursaadikuametisse asus, räägiti juba optimistlikult riigi ülesehitamise plaanidest ja astuti selleks olulisi sammegi, siis nüüdseks on drooni- ja raketirünnakud ka Kiievis igapäevased. Õhus on ärevus, aga ka uus lootus.