Kui kodus pole sügavkülmakirstu, tasuks sel põhjusel tõsiselt kaaluda selle soetamist

Pilt on illustreeriv.

Soovitan alati teha valikud lähtuvalt hooajast. Praegu sobib hästi menüüsse näiteks kodumaine värske ja vitamiinirikas hapukapsas; samuti tasuks nüüd kaugelt transporditud välismaistele viljadele eelistada hoopis kohalikke sügavkülmutatud vitamiinirikkaid marju. Need on nopitud parimas küpsusastmes ja kiirkülmutatud nii, et säiliks maksimaalne toiteväärtus.