Talvejope või mantel muutuvad kiiresti koledaks? On üks levinud viga riietumisel, mille peale inimesed ei tulegi

Näiteks meeste habe võib krae materjali kahjustada, samas kui naistel põhjustab riidekvaliteedi halvenemist meik või parfüüm. Viimane on eriti ohtlik, sest sisaldab kemikaale, mis võivad kangakiude püsivalt rikkuda. Krae ja muude detailide kahjustused pole sageli nähtavad, küll aga ilmnevad pärast pesemist. Võib juhtuda, et mõni mustuse all püsinud plekk tuleb nähtavale hoopis pesu käigus.