Auhinnatud sotsiaalpsühholoog: 16selt abiellusin salaja. Nüüd saan aru, miks teiste arvates oli see tohutu risk

„Riskeerimise kohta leidub väga palju kirjandust. Kõigi nende teoste ühiseks läbivaks teemaks on usk, et on asju, mida me tegema ei peaks, mis on loomult liiga riskantsed, nii et lõpptulemus tõenäoliselt ei ole nähtud vaeva väärt,“ kirjutab auhinnatud sotsiaalpsühholoog ja Harvardi ülikooli esimene naissoost psühholoogiaprofessor Ellen J. Langer oma värskelt eestikeelsena ilmunud raamatus „Teadvel ja teadvustatud keha“. „See uskumus on nii sügavale juurdunud, et tekitab kahtlusi haruharva.“