Tööpäeva algus ja lõpp kodukontoris muutub häguseks? Digimugavusest digilaiskuseni on vaid üks samm

Paratamatult on Eesti inimeste liikuvus seotud meie kliimaga. Soojade ilmadega on tegemisi- toimetamisi rohkem, ilmselt kohtutakse ka töökaaslastega tihemini. Talvised kõledad ilmad soosivad tubasemat olemist ning ekraani ees suhtlust, nii võid ühel hetkel tajuda, et polegi kolleegi mitu nädalat kohanud. Samas näitab kogemus, et ühist koostöötamise aega on aeg-ajalt vaja. See on tiimitunde ja -liikmete tööheaolu jaoks ülioluline. Selleks, et töö sujuks igal pool ja igal aastaajal, saab igaüks ise väga palju ära teha, et digimugavust ei võtaks üle digilaiskus.