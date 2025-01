Hästi elame! Eestlastest pooled arvavad, et neil pole vajadust sel aastal eelarvet teha

„Rahatarkuse baasteadmiste ja -oskuste seas on eelarve loomine ja oma rahaasjadest ülevaate omamine alati esikohal. Seepärast oleks tegelikult igati mõistlik omada vähemalt üldist ülevaadet, milline võiks välja näha perekonna finantsiline seis uuel aastal, et vältida ootamatuid olukordi,“ selgitas Hakiainen. Ta lisas, et eriti oluline on eelarve omamine olukorras, kus on juba ka ette teada, et ees on mingid suuremad väljaminekud või finantsiline seis on pigem kehvemaks muutumas. Näiteks hindas hiljutises Citadele küsitluses Eesti inimestest 41 protsenti, et järgneva 12 kuu jooksul nende rahaline olukord muutub pigem kehvemaks ja üksnes 14 protsendi arvates võiks see paraneda.

Hakiaineni sõnul aitab kasvõi üldisema eelarve loomine anda ülevaate oma sissetulekutest, kulutustest ja säästudest. „Esialgu tasub näiteks kuu aja jooksul oma kulutusi jälgida, et näha kuhu raha läheb. Seejärel saab juba luua enda vajadustele vastava eelarve ja valida, mille pealt kokku hoida. Kui teha kohe hästi range eelarve on tõenäoline, et inimene jätab selle täitmise pooleli. Seega võiks alustada väikeste sammude kaupa,“ ütles Hakiainen.

Citadele küsitlusest selgus ka see, et 2025. aastaks on eelarvet pigem tegemas naised ning mehed loodavad ilma hakkama saada. Kui meestest märkis 56 protsenti, et nad eelarvet ei vaja, siis naiste puhul oli see number 42 protsenti.

Eesti, Läti ja Leedu võrdluses tulid just eestlased esile eelarve tegemise vastasusega. Kui siin ei taha eelarvet koostada 49 protsenti, siis Lätis 32 ja Leedus 26 protsenti inimestest. Lisaks märkis lätlastest üheksa protsenti, et neil on 2025. aastaks juba eelarve paigas. Leedus märkis nii kaheksa ja Eestis kõigest viis protsenti vastanutest.

Citadele panga tellitud Express uuringu viis kolmes Balti riigis läbi uuringufirma Norstat, kokku küsitleti 1500 inimest.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada