„Elu parim aeg!“ 50aastane mees tegi suure muudatuse ja naudib täiel rinnal: rutiin tapab suhte ja seksi

Kohtingule minnes lööme ennast üles, teeme mõnusa õhtusöögi ja iga kord nagu esimene kord. Rutiin tapab suhte ja seksi. Lapsed on mul mõlemad abielus. Mul on viis lapselast. Nii saangi öelda, et minul algas tõeline elu 50aastaselt. Loomulikult saab see ükskord läbi nagu iga muinasjutt. Aga kogemust tõeliselt armastada ja elu nautida ei võta keegi.“