ARVAMUS | „Mehi kasvatatakse vaimus, et mida vastikumalt mees kodus käitub, seda suurem lugupidamine pere poolt.“

Mehi kasvatatakse vaimus, et mida vastikumalt mees kodus käitub, seda suurem lugupidamine pere poolt. Naised reeglina ei räägi kellelegi pere asjadest. Seepärast meil interntki imestust täis, et liiga lihtsalt lahutatakse. Et oli nagu korras, naine ei kurtnud ega nutnud...nüüd näe lahutas ära. Mehed lihtsalt ei suuda uskuda, et naine päriselt ka ei taha teda. Nad arvavad, et naine üritab oma hinda tõsta ja meest mõjutada.“