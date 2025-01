Tallinlanna lugu paarivahetusest: halb üllatus võib muidugi olla ka tuttavate kohtamine, aga seda me ei osanud karta...

Minu meelest ei olnud meil juba aastaid normaalne elu. Mees ei puudutanud mind vahel nädal aega või kauemgi. Seksist ärme üldse räägi. Me elasime küll ühe katuse all, aga pigem nagu sõbrad või tuttavad. Me elasime nagu Kristjani vanemad, aga nemad on ju pensionärid...