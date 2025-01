„Võta valuvaigisteid.“ Arsti soovitus murelikule naisele, kes otsis abi tohutult valulike menstruatsioonide vastu

„Võta valuvaigisteid.“ See oli soovitus, mille Ieva oma arstilt sai, kui ta otsis abi tohutult valulike menstruatsioonide vastu. „Eelmine günekoloog kahtleb siiani mu arvamuses, et mul on endometrioos, kuigi olin selle kohta palju lugenud ja teadsin, et just sellega on tegemist,“ jagas ta Läti Delfile antud intervjuus.