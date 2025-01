KUULA | Kuidas mõjutavad lõhnad vaimset tervist? Kuidas mõjutab lapsepõlve lõhnade mäletamine meid täiskasvanuna?

Saates saame teada kuidas me tajume lõhnu ja kuidas see protsess meie kehas aset leiab. Palju meil on lõhnaretseptoreid ja kuidas need toimivad?

Samuti kuuleme, kas on teada, kui palju lõhnaühendeid on olemas. Kas on olemas ühendeid, mida inimesed ei tajugi? Kas lõhnade tajumise erinevus sõltub ka inimese kultuuritaustast? Kuidas lõhnaturundus mainpuleerib meie ajudega?

Kas haistmismeelt on võimalik treenida? Kristel räägib huvitavaid lugusid lõhnameelte treenimisest.

Kas ja kuidas on seotud lõhnamälu ja emotsioonid? Kuidas mõjutavad lõhnad meie emotsioone ja vaimset tervist? Kuidas mõjutab lapsepõlve lõhnade mäletamine meid täiskasvanuna?

Millised lõhnad on tuntud oma rahustava ja stressi leevendava mõju poolest? Kas on olemas teaduslikke uuringuid, mis tõestavad, kuidas lõhnad aitavad vaimset tervist parandada? Kuidas saame igapäevaelus lõhnu kasutada oma meeleolu parandamiseks ja näiteks stressi vähendamiseks? Milliseid lõhnu võiks kodus kasutada, et luua mõnusam keskkond?

Kas on lõhnu, mida tuleks vältida, sest need võivad hoopis ärevust tekitada või lausa stressi suuredada? Kas väljend, „tundsin õige inimese ära juba lõhnast“, on müüt või tegelikkus?

