Voogavast šifoonkangast maksiseelikud ilmusid 2023. aasta moepilti koos boheemlasliku stiiliga. 2025. aasta kevadsuvel on aga uus maksitrend – sirge konkreetse lõikega pahkluudeni ulatuv nn kolumnseelik. Maksiseelik on nii praktiline kui ka glamuurne ja see näeb vähimagi pingutuseta ülimalt šikk välja. Pikka seelikut stiliseeritakse sama lihtsalt ja muretult nagu teksaseid. Pikk seelik on universaalsem kui kleit.