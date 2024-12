KUULA | Anett Kontaveit: kui oled nõus oma unistuse nimel palju vaeva nägema, siis on tõesti kõik võimalik

Inspireeriva sportlase lugu räägib sihikindlusest, muutuste omaksvõtmisest ja teadlikust eluteekonnast. Anett Kontaveiti kodus riiulil on palju olulisi auhindu, mis jutustavad tema sportlasekarjääri suursaavutustest, aga tema jaoks pole trofeed peamised: „Need on toredad mälestused, aga minu jaoks ei defineeri need karikad mu karjääri ega minu saavutusi, oma sisemuses ma tean niikuinii, kuidas ja mida ma olen saavutanud.“

Emaga ja emana

Üht võtmerolli on Aneti elus mänginud tema ema Ülle Milk: loomulikult emana, aga tema sportlaseteekonna algul ka treenerina, hiljem tema peamise tugiisikuna: „Ema oli mulle alati kõige suuremaks toeks. Isa loomulikult ka, aga ema just tänu ühisele tennisekirele. Olen väga tänulik oma vanematele! Nad on minu jaoks alati olemas olnud.“

„Olin noor inimene, kes pidi toime tulema oma pingetega ja kindlasti polnud see alati lihtne. Ma olin alati väga iseteadlik laps, ema pidi minuga kindlasti õppima teistsugust lähenemist kangekaelsele noorele inimesele. Mina olen emalt õppinud järjepidevust – kui tema oli mu treener, pidin ma alati trenni minema ja jätkama oma valitud teega, päev päeva järel. Emalt õppisin ka seda, et kui sa midagi teed, siis tee seda täiega! Pole mõtet midagi poole vinnaga teha. Kui tahad kuhugi jõuda, siis pead ka raskeid asju tegema, trenni tegema ja vaeva nägema,“ tõdeb Anett ning sõnab, et mõistab nüüd ka seda, kui oluline oli ema pühendumus tema arengule. Pärast tennist on ema ja tütre suhe tema sõnul muutunud palju lähedasemaks ja vabamaks.

Nüüd on Anett ka ise ema, koos elukaaslase jalgpallur Brent Lepistuga on nad 3-kuuse poja Leon Enzo vanemad. Küsimusele, et milliseid väärtusi soovib ta pojale omalt poolt ellu kaasa anda, vastab Anett: „Endasse uskumine on väga oluline minu jaoks. Teine asi on see, et kõik, mis elus on, tuleb endale välja võidelda või töötada, niisama tasuta lõunaid ei ole, soovitu nimel tuleb vaeva näha. Ning muidugi on meie pere jaoks olulised ka aktiivsed tegevused ja sportlik eluviis.“