2024. AASTA TOP 5 | Need olid podcasti „Iga naine on lugu“ kuulatuimad intervjuud

Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ selles episoodis jagab armastatud muusik ja laulja, kolme lapse ema, taluperenaine, Ilmaveere sündmus- ja majutuskeskuse perenaine, multitalent Lenna Kuurmaa kuulajatega killukesi oma värvikast ja tegusast elust.

Millised on olulised põhiväärtused, mis Lenna kodust kaasa sai ja oma lastele edasi annab, kuidas ta end maandab ja laeb ja nii palju jõuab, milline on õnneliku lähisuhte ja hästitoimiva kärgpere valem, miks on abikaasa Lauri Mäesepp tulevikumees, saadki siit teada.

Elisabet Reinsalu oma nooruspõlvest: oli raske, aga ehitasime üles oma riigi. Praegu pole noortel seda sihti

Peamiselt Linnateatri näitlejana tuntud Elisabet Reinsalu on televaatajatele tuttav ka mitmest menusarjast, näiteks „Pilvede all“ ja nüüd peagi alustab ta uue rolliga sarjas „Kättemaksukontor“. Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ jagab ta oma kogemust teismelistega teadlikult suhtlemisest ja arutleb tänapäeva noorte ees seisvatest väljakutsetest, avaldab arvamust arvamusühiskonna osas, analüüsib õnneliku kooselu olulisi väärtusi, mõtiskleb küpsemisega kaasnevast ja leiab, et on elu parimas vormis. Ja muidugi tuleb juttu ka teatrist ja menuseriaalidest.

Anu Saagim: mõtleme, et oleme maailma naba ja just meie teame seda vääramatut tõde, aga igaühel on oma tõde

Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ tuleb juttu küpsemaks ja teadlikumaks kasvamisest, sõnavabadusest ja tsensuurist ning tõdede paljususest, sellest kuidas Tallinn on koledamaks tehtud, headusest ja kurjusest, tänapäeva noortest ning täiel rinnal elamisest.

Marika Vaarik: kõige suurem trumpäss on lapsele näitamine kui palju sa temast hoolid ja armastad