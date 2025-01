Naine võttis vastu ülesande, mille enamik eksnaistest ilmselt välistaks: oleks vale öelda, et see ei tundunud veider

Naised kirjeldasid, kuidas neil tekkis kohe hea klapp, justkui oleksid nad üksteist ammu tundnud. Kui Dan tegi Bonnyle abieluettepaneku ja paar hakkas pulmi planeerima, oli pruudil selge soov, et Clare teeks tema pulmapäeva meigi ja soengu. Clare võttis vastu ülesande, mille enamik pruutidest ilmselt välistaks – teha pruudi soeng ja meik tema tähtsal päeval. „Oleks vale öelda, et see ei tundunud veider, sest natuke oli, kuid tegelikult oli see privileeg saada osa sellest päevast koos oma lastega,“ selgitas Clare, kes on elukutseline jumestuskunstnik.

Kuigi nende omavaheline sõprus võib kõrvaltvaatajatele kummaline tunduda, kinnitavad Clare ja Bonny, et see on nende jaoks täiesti loomulik, kuna sõprus on kestnud juba aastaid. Clare selgitas: „Dan ja mina oleme alati olnud avatud selle suhtes, kuidas me pärast lahkuminekut uusi partnereid lastele tutvustame.“ Clare ei tundnud Bonnyt kohates kadedust. „Ta on imeline. Bonny ja Dan on loodud teineteisele,“ ütles Clare.