10 iluküsimust

Mulle meeldib kasutada erinevaid parfüüme, üht kindlat lemmikut pole mul juba ammu. Tuttavad vahel ütlevad, et huvitav ja eriline lõhn. Aga värske õhu käes kuivanud puhta pesu lõhn on minu nõrkus!

8. Keda pead tõelise ilu kehastuseks ja kuidas on see sind inspireerinud?

Tõelise ilu kehastuseks olen pidanud andekat loojat ja loomingut, välimus on vaid lisaväärtus. Imetlusobjekte on mul olnud lugematu arv, tuge ja eeskuju olen neilt saanud palju.

Mood on mind alati huvitanud, maitse on aastatega välja kujunenud. Noorte moeröögatused panevad õlgu kehitama, mõned asjad häirivad rohkem, näiteks liigne tätoveerimine, ülipikad kunstküüned, silmatorkavad huulesüstid. Nii et tegelikult mu arusaam ilust erilisi käänakuid pole teinud, olen lihtsalt püüdnud ajaga kaasas käia. Et moe ja maitse juurde kuulub tänapäeval ka mugavus, see sobib minu vanusega suurepäraselt!