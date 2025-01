Koit Toome avaldab, miks ta pole abiellunud: muidugi naisterahval ilmselt lootus sureb viimasena...

„Koit ja Kaia kihlusid 2018. aastal Dubais. Koit on aga poetanud, et abieluteemaga tulevad tal mängu omad deemonid. „Meie Kaiaga saime ju tuttavaks lahutuspeol, kuhu mind oli kutsutud esinema,“ meenutab ta seika aastast 2007. „Olen näinud elus ümberringi nii palju probleeme, õnnetuid abielusid, kus ollakse koos ainult laste pärast, on alkohol ja petmised, vaimne terror, ja mulle on see kuidagi raskelt mõjunud. Olen ka Kaiale rääkinud, et ta ei peaks sellega arvestama – muidugi naisterahval ilmselt lootus sureb viimasena... Ja lõpuks on see hirm ka, et äkki abielludes läheb kõik nässu.“