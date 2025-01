Mehed ei tule kunagi ise rääkima? Proovi seda lihtsat silmside trikki ja võid üllatuda

Kolme sekundi trikk on lihtne. See tähendab, et kui näed kedagi, kes sulle huvi pakub, hoia temaga kolm sekundit silmsidet. Unusta ära kiire pilgutamine või pikalt vaatama jäämine. See peab olema enesekindel pilk, millega annad väljavalitule mõista, et näed teda. Võid lisada pilgule ka kerge naeratuse ja seejärel rahulikult mujale vaadata. Uuringud näitavad, et just selline kombinatsioon stimuleerib ajus ühenduste loomise rajad ja tekitab tunde, et sinuga võib tulla rääkima.