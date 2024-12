KUULA | Annely Peebo: tähtis on olla sisemiselt rikas ja töökas, siis on õnnel ja ka edul teine väärtus

Ma ei ole lasknud seda argielu oma töösse kunagi sisse. Kui sa oled laulnud laval „Nahkhiirt“ juba 150 korda, siis tegelikult ei pea sa ennast enam fokusseerima ning ilmtingimata lahti laulma, sest see on juba nii musklimälus. Aga ma ei luba endale seda mitte kunagi, et ma ei laulaks end enne lavale minekut kasvõi viis minutit lahti või et ma ei võta aega fokusseerimiseks. See argielu lubamine oma töösse on kõige ohtlikum asi, siis hakkavad juhtuma vead ja ka tehnilised probleemid,“ sõnab kõrgelt hinnatud ooperiprimadonna.

„Ma arvan, et ka mees ei taha kodus väsinud ja sisutut õiekest imetleda. Minu meelest ei pea naine kogu aeg olema ilus ja meigitud. Ma ütlen ka oma naisõpilastele, et hoidke oma krooni sirgelt peas, sest naised on kuningannad! Kui sa ära väsid ja hakkad ära vajuma, siis see kroon peas ei püsi. Ükskõik mis sul koduses miljöös seljas on, riides võib ka auk sees olla, aga kui sa kannad oma krooni väärikalt, siis seda auku ei näegi mitte keegi. Ja kui sa iseend ei hoia ja iseendaga hakkama ei saa, siis ei suuda sa ka teisi aidata. Suhetes on väga oluline ka enda ja teineteise austus. Ja see on tegelikult ka üks suhete suurimaid saladusi, sest see argielu tuleb meie ellu ülima kiirusega.

„Võin peeglisse vaadates julgelt öelda, et olen enda vastu aus olnud. Ja läbi selle julge loomuse ja lahtise ellusuhtumisega, olengi elus kasvanud ja küpsenud ning usun, et see protsess muutub veelgi. Nagu ma oma raamatu „Minu muinaslugu muusikas“ lõppsõnas ütlesin: ma tahaks seda lugu veel pikalt kirjutada. Minu siht oli, et ma tahan teostada oma kirge muusikas ja luua ka pere ning ma sain selle koosluse enda jaoks toimima, mis ei ole olnud kindlasti lihtne ülesanne. See teekond, pere ja karjäär on olnud mulle väga oluline, sest see vormib mind ja teeb mind õnnelikuks,“ räägib Annely oma unistustest ja eesmärkidest.

Vorm on ka oluline, eriti tänapäeval, aga kõige tähtsam on olla iseenda parim toetaja – siis tuleb ka see õnn ja rahulolu! Ja olles sisemiselt rikas tuleb tihti ka sära ning see tähendabki seda, et sind märgatakse, sa jääd meelde, sulle tehakse uusi uksi lahti – siis on sul võimalus tegutseda. Kui need uksed jäävad kinni, siis sa ei saa inimesena kasvada ega areneda. Ja see esimene uksest sissesaamine ongi tihtipeale seotud sinu esimese visiitkaardiga, mis ei tohiks olla märkamatu.“

Staaride inimlik pale

Annely sõnul on nii tööelu kui ka õpetamise juures väga oluline diplomaatia ja suhtlemisoskus, et inimesteni jõuda. Selle peale on tal kindlasti ka loomulikku annet, sest elu on viinud teda lisaks koostöödele maailmaklassi tipptegijatega ka laulma Paavstile ning jutustama kohvilauda Hispaania kuningaga ning kohtumisteni väga paljude erinevate kirevate karakteritega, kes kindlasti tema karismaatilist ja säravat olemust nautisid.

„Eks kõik oskavad olla diivad ja isiksused, aga need legendid, kellega olen lava jaganud, on väljaspool lava igapäevaelus olnud kõik väga normaalsed ja lihtsad inimesed. See lihtsus ja loomulikkus ning kahe jalaga maapeal olek jääb meelde. Inimesed, kes teavad, kes nad on ja mida nad väärt on reeglina ei müü ennast, nad ei pea kogu aeg endast rääkima ja end pidevalt esile tõstma,“ sõnab Annely, kes on lava jaganud selliste suurkujudega nagu Plácido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli ja paljud teised staarid, teinud koostööd maailmakuulsate dirigentidega, töötanud koos režissööri Franco Zeffirelli’ga ning paljude teiste tipptegijatega.

Eesti kultuurisaadik

„Eesti on nii eksklusiivne maa ja me oleme nii äge rahvas!“ ütleb siira vaimustusega Annely Peebo, kes on tänu oma tööle ja loomingule olnud pikalt ja võimsalt Eesti ja eestluse esindaja rahvusvahelisel areenil. Küsimusele, et mis siis Eesti juures ägedat on, vastab ta naerdes: „No kui meesterahvas küsiks, siis esimene vastus oleks kindlasti, et siin on ülikaunid ja väga haritud ning iseseisvad naised. Eesti on megailusate naiste maa. Paljud mul külas käinud välismaalased on tihtipeale tänavapilti vaadates küsinud, et kuhu need naised kõik lähevad – nad on nii ilusad ja elegantselt riides, see stiilitunnetus hakkab silma.