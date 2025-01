Silmapõletik võib mõnikord olla osa suuremast tervisemurest. Vaata, milliste sümptomite tekkides peaks kindlasti arsti juurde minema

Silmapõletiku reedavad silmavalge punetus, vesisus ja turses laud

Vanemad peaksid silmapõletiku osas valvsad olema ja kindlasti perearstiga konsulteerima, kui lapsel esinevad silmavalge punetus, sügelus või kipitus, silmade vesisus või rähmasus.

Kui laps kaebab valgustundlikkuse, silmavalu, nägemisteravuse muutuse üle või on tegu nähtava silmaümbruse tursega, on tõenäoliselt tegu silmapõletikuga. „Sageli võivad lapsed kurta oma kõnepruugis, et on justkui liiv silmas. See vajab kindlasti täpsemat uurimist. Sümptomid võivad esineda nii ühes kui mõlemas silmas,“ selgitab Raukas.

„Viiruslikud ja bakteriaalsed silmapõletikud võivad kaasneda teiste haiguste foonil nagu kurgu, -kõrva ja -põskkoopapõletikud, mida sageli põhjustavad adeno-ja rinoviirused. Adenoviirus võib tekitada lisaks kõhuvalu ja seedehäireid, mida ravitakse käsimüügiravimitega. Kui rinoviirus tekitab algselt nohu, siis laste puhul võib see süveneda ja põhjustada kõrvapõletikke või alumistes hingamisteedes bronhiiti, mida üldjuhul ravitakse antibiootikumidega. Samaaegse silmapõletiku raviks määratakse arsti poolt silmasalvid- või tilgad, sõltuvalt kas on tegu viirusliku, bakteriaalse või allergilise põhjustajaga,“ kirjeldab apteeker.

Ravi algab kodusest ennetusest

Raukas selgitab, et laste silmaprobleemid võivad mõnikord olla nähtavad ja teinekord varjatud. „Kasvava organismi silmi tuleb aegsasti kontrollida. Oluline on probleeme varakult avastada ja ravida, see aitab hilisemaid tüsistusi vältida,“ toonitab proviisor.

Konkreetne ravi sõltub põletiku põhjusest. Kui silmaarst määrab silmatilgad või salvi, tuleb neid kasutada täpselt ettenähtud aja. „Enne silmarohu manustamist tuleb silmad puhastada keedetud ja jahutatud veega, kasutades eraldi puhastuslappi mõlema silma jaoks,“ soovitab Raukas. Samuti on oluline vältida ravikuuri katkestamist, sest poolelijätmine võib viia haiguse kordumiseni.