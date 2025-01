Kummaline situatsioon perekonnas. „Kohe peale seda otsust helistas mu raevunud tädi ja hakkas õiglust taga ajama!“

Naine selgitas „Kas ma olen sitapea?“ alamfoorumis jagatud postituses, et tema ja ta mees (26) maksid algselt mitme platvormi eest, sealhulgas Disney+, Amazon Prime ja Netflix, mida ta lubas oma pereliikmetel tasuta kasutada. Nad otsustasid Netflixi tühistada, kuna märkasid, et ei kasuta seda eriti. Naine ütles, et tema kaaslane sai seejärel kõne oma raevunud tädilt, kes pidas talle loengu rahakasutusest.