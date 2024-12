Pidulik meik lihtsate vahenditega! Sammsammuline juhend, kuidas teha endale šikk ja elegantne jumestus

Näonaha ettevalmistus

Alusta alati naha puhastamise, niisutamise ja meigialuskreemiga, et nahk oleks sile ning jumestus püsiks peal kauem. Primer aitab vähendada poore ja luua nahale ühtlase pinna. Kui soovid lisada nahale pidulikku sära, kasuta valgustpeegeldavat primer’it, mis annab nahale kaunilt kumava jume.

Näokontuurimine ja värske jume

Kasuta kerget kontuurimispulka või -puudrit, et esile tuua näo struktuur. Kontuurimisel keskendu põsesarnadele, lõuale ja otsaesisele, et anda näole mõõdet ning elegantset vormi. Highlighter ehk särapuuder muudab naha kumavaks ja pidulikuks. Kanna seda põsesarnade ülaosale, ninaseljale ja kulmuluule, et nägu näeks värskem ning säravam välja. Roosa või virsikutooni põsepuna lisab näole värskust ja jumekust.

Silmade esiletõstmine

Piduliku meigi puhul on silmad keskne fookuspunkt. Suitsune silmameik on klassikaline valik, lisades dramaatilisust. Kasuta pehmet musta silmapliiatsit ja hajuta see lauvärvidega. Mustale silmapliiatsile on suurepärased alternatiivid tumedad toonid, nagu pronks, šokolaadipruun ja hall, andes välimusele pehmema, kuid siiski piduliku ilme. Metalliktoonis lauvärvid, nagu hõbe, kuld ja pronks, lisavad pilgule pidulikkust. Tihe ripsmetušš ja vajadusel kunstripsmed või ripsmetutikud tõstavad silmad esile.

Efektsed huuled

Klassikalised punased huuled on ajatu piduliku meigi üks populaarsemaid elemente. Kasuta ka huulekontuurpliiatsit, nii saad suule anda täpse kuju ja vältida huulepulga laiali minekut. Kui punahuul pole sinu teema ja eelistad pehmemaid toone, kasuta pidulikul puhul metallik- või sädelustooniga huuleläiget, mis peegeldab valgust ja on efektne. Pidulik ning alati stiilne ja elegantne on ka matt huulepulk, eriti kui värv on tume ja sügav, näiteks burgundiatooni või ploomililla.

Nipid, kuidas meik terve peo vältel värske hoida Väldi liiga paksu meigikihti. Hoia oma jumestus kerge – ära pane meigikihte liiga paksult. See hoiab ära selle koorumise ja määrdumise. Kasuta kinnitusspreid. Meigi kinnitussprei tagab, et meik püsib terve õhtu värskena. Pihusta kinnitusspreid viimase sammuna, et kinnitada jumestus ja anda sellele kauakestev sära. Võta peole kaasa vajalikud tooted. Pidulikule üritusele võta kaasa huulepulk ja väike puudritoos, et vajadusel meiki värskendada ning kohendada.

Allikas: MJ Gorgeous

Lugu ilmus esmakordselt erinumbris „Teejuht jõuludeks“.

