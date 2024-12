AGNES ja GABRIEL, lihast ja luust ikoonid

„Viimne reliikvia“ oli Eestis esimene kultusfilm, mis kustutas janu hollywoodilike iidolite järele. Lavastaja Grigori Kromanovil (1926–1984) oli vaistu valida peaosadesse tundmatud näitlejad. Lätlanna Ingrīda Andriņa (1944–2015) ja ukrainlane Aleksandr Goloborodko (1938) olid eesti vaatajate jaoks puhtad lehed. Agneseks ja Gabrieliks on nad meile jäänudki, sest nende hilisematest rollidest ei tea me suurt midagi. Nad polnud meile nähtavad tänaval, poesabas. Nad ei vananenud meie silme all seltsielupiltidel, nägime neid harva, vaid „Viimse reliikvia“ tähtpäevadel.