KUULA | Kristiina Ehin: püüan näha inimese hinge

„Käisin kunagi ühe vinge, nõiatüüpi vana naisega Kuremäe kloostris. Kirikusse minnes seisid paar nunna ukse peal, kelle töö oli vaadata, et kas kuskilt paistab kellelgi paljast õlga või on juukseid pearäti alt näha. Olime seal koos sõbrannaga ning need nunnad hakkasid meiega irisema. Siis see võimas vana naine hüüdis kõva häälega üle kiriku, et: „Misasja te norite! Ise olete nunnad ja vaatate inimese välimust. Häbi teil olgu! Vaadake inimese hinge!“ Ja see lause lõi mul niimoodi platsi puhtaks, et mul on siiamaani plats selle koha pealt puhas – on sügava taipamiseni jõudnud teadmine, et oluline on sisu.“

Küsimusele, et kuidas leppida ja teha vaherahu armastuse lahinguväljal, vastab Kristiina, et: „Eks igalühel on oma salanipid, aga minu jaoks on hästi maandav ja lepitav, kui ma püüan näha teises inimeses iseennast. Me ei tea kunagi lõpuni, miks keegi ühe või teise asja pärast haugub või vihastab või hoopis kõrvad sulgeb. Hea on ka ennast natukene distantsilt vaadelda, et mõista, et jumal teab, miks ma olen täpselt selline nagu ma olen, aga et nii on mind tehtud ja praegu ma paremini ei oska. Juba see iseenesest on kuidagi lepitav. Mulle meeldib ka selline mõtteviis, et me kõik oleme jumala looming – mina, sina, meie – ja et me oleme mõlemad ka loojad, ja see ei olegi lihtne. Siis näed, et teisel on ka raske ning oled võimeline kaasa tundma ja armastama jumala loomingut just sellisena, nagu ta on.“