Melodraamakuningas Pedro Almodóvar on kuulus tabuteemade käsitlemise poolest, tema esimene ingliskeelne film illustreerib seda hästi. Martha (Tilda Swinton) maadleb vähiga ning ta planeerib oma lahkumist, et valudest pääseda. Marthat külastab haiglas noorepõlve sõbranna Ingrid (Julianne Moore). Naiste ühised mälestused liidavad neid taas ning Martha palub Ingridilt ekstreemset teenet – olla kõrvaltoas, kui tema siit ilmast lahkub. Almodóvarile omastes värvides film jutustab väärtuslikest asjadest — naiste sõprusest, hoolimisest, inimlikkusest. Film jääb vaatajaga kauaks ka pärast saalist lahkumist. Pedro Almodóvar pälvis filmi eest Kuldlõvi, enne teda on see õnnestunud vaid ühel hispaanlasel — Luis Buñuelil filmiga „Päevaliblikas“. Anu