Ma ei arvanud temast midagi, kuni aasta-paari pärast saime paremini tuttavaks. Nägin temas külgi, mida ta kõikidele ei näidanud. Ja avastasin pealispinna all midagi hoopis erinevat, mis pani mu noore südame põksuma ja tundma asju, millele oli raske nime anda. Tundsin niimoodi päris pikalt. Ega me kunagi „päriselt“ koos ei olnudki. Ei olnud klassikalist tiinekate „hakkame käima või“ vestlust. Me lihtsalt olime, teadmises, et nii peabki olema.