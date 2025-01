Milles ometi asi on? Need on põhjused, miks sa koperdad pidevalt inimeste otsa, kellel on ühesugused probleemid

Mõned inimesed on nii suure südamega, et tunnevad kohe vajadust kedagi päästa. Niipea, kui nad mõnda õnnetut eluheidikut või elus haiget saanud inimest näevad, tõttavad nad kohe appi, et teda päästa. Ent tavaliselt on see asjatu vaev, sest inimene ise ei taha muutuda. Parem on otsida inimest, kes on emotsionaalselt tasakaalukas ega vaja ainult abi.

Sa valid selle inimese, sest sul pole paremat võtta

Ka see on vale, sest valides ükskõik keda, võid sa sattuda selliste inimeste otsa, kes sulle haiget teevad. Otsi parem inimesi, kes sind austavad ja kes sinust lugu peavad.

Sa ajad segi iha ja armastuse

Mõnikord juhtub, et sa võid tunda alguses suurt tõmmet teise inimese poole, ent hiljem näed sa, et see inimene tegelikult ei sobigi sulle. Kõige tähtsam on õppida teineteist tundma ja vaadata järele, kas teil on samad väärtushinnangud.

Sa valid alateadlikult selliseid inimesi, keda sa oled harjunud enda ümber nägema

Kui su elus on olnud inimesi, kes ei suhtle palju ja hoiavad eemale, võid sa alateadlikult teha sellise valiku ka edaspidi, sest see on sinu jaoks ainus suhtlemisvorm, mida sa tunned ja mis tekitab turvatunnet.

