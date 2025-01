Hoiatus! Kui näed selliseid mustreid juba varases staadiumis, ära mõtle, et „armastus parandab kõik.“ Seda ei juhtu

Teine manipuleeriv taktika on emotsionaalne väljapressimine, mis sageli ilmneb süütunde äratamise kaudu. Väited nagu „Kui sa mind päriselt armastaksid, siis sa teeksid nii“ seavad partneri surve alla, andes mõista, et armastus on tingimuslik ja sõltub teatud tegudest. See ei ole armastuse näitamine, vaid pigem võimu kasutamine teise inimese üle.