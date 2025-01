Pulmakleit kohvris Norra põrutanud Kaire pürgis koduperenaisest galeristiks: mind, „idaeurooplast“, on nüüdseks ammu omaks võetud

Tööle maailma lõppu

„Pärast Suure-Jaani keskkooli ja Kehtna kodumajanduskooli lõpetamist tahtsin minna Tartu ülikooli. Toona oli seal kodumajanduse konsulentide eriala. Kujunes aga nii, et meid suunati hoopis EPAsse. Seal sai küll õppida toiduainete tehnoloogiat, aga mullaõpetus ja agronoomia ei huvitanud mind üldse. Õnneks pakkus üliõpilasorganisatsioon välja võimaluse minna suveks „külalisest töötajana“ välismaale… Et mul on Soomes sugulasi, kes olid otsinud mulle suveks maasikakorjamise tööd, siis mõtlesin, et talutööga võiks ülikooli ajal rahateenimist jätkata. Ainus tingimus oli, et tahan Norrasse! Norras on mäed ja fjordid ja võimas loodus, mida mujal ei ole,“ loetleb Kaire tollaseid unistusi.