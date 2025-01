„Väikesest probleemist saab suur tüliõun.“ Eradetektiiv paljastab neli hoiatavat märki, mis viitavad partnerile, kes lööb üle aisa

Kui partner petab, võib ta hakata sind vältima. See võib olla tingitud süütundest või selleks, et oleks lihtsam sulle valetada. „Kui sul on tunne, et su partner on järsku hakanud sind vältima ega taha enam koos sinuga midagi teha või ei räägi enam oma päevast, on see teine punane lipp,“ toob Aaron välja. „Petjad väldivad tihti oma abikaasasid või räägivad vähem oma päevast, kuna petmine on keeruline, kõikidele valetamine võimatu ja sel moel võib lihtsalt saada teolt tabatud.“