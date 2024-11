KUULA | Ene-Liis Semper: kunstnikuna tegelen kogu aeg tähendustega

„Olen alati püüdnud mõista inimeseks olemise tuuma,“ ütleb Ene-Liis Semper ning lisab, et: „Mul läks jupp aega, enne kui ma sain aru, et ma olen kunstnik. Vanasti öeldi, et kunstnik on see, kes oskab joonistada. Mina ütleksin, et kunstnik tegeleb tähendustega ning neist koosnevate kompositsioonide loomisega. Joonistamine on üks võimalik vahend, nagu ka maalimine või fotograafia või videokunst või installatsioon. Ka teater on vahend. Kunstnikuks olemise eeldus on võime näha erinevates kompositsioonielementides sisalduvat tähenduslikku potentsiaali.“

Seda annet kasutab Ene-Liis ka teatritöös: „Ma loon ka lavastust nagu kompositsiooni. Minu nägemuses ei ole teatriteos eeskätt lineaarne, vaid ruumiline. Siin on vahe sees. Tekst on lineaarne, sest keel on ju lineaarne. Aga teatriteos on kolmedimensionaalne, on kogemuslik. Sellisena tuleb teda ka luua. Näiteks „Macbethi“ lavastus, mis lähtub Shakespeare näidendist ja Lepo Sumera muusikast. Juba Sumera sümfooniate helikeel üksi tekitab võimsaid seoseid ja tähendusi, aga lavastuses tulevad mängu ka saali arhitektuur, kaadrikompositsioon, rütmid, värvid, valgused, inimesed, nende emotsioonid, poosid, kogu liikumine. Ühesõnaga kõik suured ja väikesed elemendid, mida on võimalik kiht-kihilt üles ehitada. Sellises lavastuses on tuhandeid erinevaid seoseid.“

Hinnatud lavastaja ja kunstniku sõnul ei teki laval miski iseenesest, vaid kõik on teadlike valikute tulemus: „Lasen kogu selle materjali endast läbi ja viskan kõik pilti mitte sobituva kõrvale. Heas teoses on tavaliselt palju tähenduskihte ning see, mis millega kokku kõlab, või vastupidi – vastandub, need seosed ei ole juhuslikud. Keegi on nende valikute taga, see ongi loominguline protsess. Protsessi lõpuks on tulemus selline, nagu see vaataja ette ilmub, olgu ta siis helilooming, kirjandusteos, visuaalne kunst, teater vms. Kokkuvõttes on see töö kõikides valdkondades sarnane.“