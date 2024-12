Gruusia – soojad südamed ja mägede kutsuv sosin

Mis maa see Gruusia õieti on, et selle üle nii uhke peab olema? Gruusia on ühtaegu rikas ja vaene, avatud ja suletud, vana ja noor, pigem idamaine kui euroopalik. Kusjuures kõik need omadused on omavahel segunenud. Grusiinide soojad südamed ja Kazbeki mägede sosinad sulatavad ka kõige romantikakaugemad inimesed.