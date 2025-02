Just see on kestev konfliktiallikas, mis kaht inimest ajapikku teineteisest võõrduma paneb

Pereteraapias öeldakse, et vaidlusel on kaks tasandit. Pealtnäha vaieldakse mingi sisulise küsimuse üle – kas välisjalatsitega tohib elutuppa minna, kui palju võib õhtu jooksul õlut juua, kas flirtimine on inimõigus (aga ka kui partner ei näe, kas siis võib?), kas kruusid võivad ununeda päevadeks lauale, kas märg rätik võib jääda nutsakusse vannitoa põrandale, kuhu kaob raha ja miks seda nii vähe on, kui sageli peaks seksima, miks teine alati hilineb, miks me midagi põnevat ette ei võta, miks teine närvi minnes häält tõstab? Nimekirja, mille üle vaieldakse, võiks lõputult jätkata.