Sandra Sillamaa: paljud naised eeldavad, et rahaasjadega tegelevad mehed, aga tegelikult tuleks just naistel need läbi mõelda

Nimelt elavad naised kauem ja pärast kaaslase lahkumist jäävad paratamatult nende teemadega üksinda. Kuigi palgalõhe on aastatega vähenenud, siis enamasti saavad naised meestest vähem palka. Ning kui lahutuses on lapsed mängus, siis sageli jäävad nad emaga, mis suurendab ühe poole väljaminekuid. „Seega teadlikkus ja valmisolek on ülioluline. Tean oma sõpruskonnast naisi, kes soovivad lahutada, kuid ei saa seda teha just rahalistel põhjustel. See on nii kurb!“ märkis Sandra.