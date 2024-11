Marianne Lõhmus: olime tegelikult Annabeli isaga vahepeal lahus. Täitsa pikalt ja vihaselt

Annabeli emal Mariannel on selgelt meeles aeg, kui 2017. aastal annetuskampaania käima läks. „Olime perega Pärnus ja samal õhtul tuli maha esimene lumi. Ma nii hästi mäletan, kuidas joonistasin selle esimese lume sisse käega südame, tegin sellest pildi ja nüüd on samamoodi, et iga kord, kui see esimene lumi tuleb, mida siin ka täna-eile näinud oleme, läheb seest soojaks,“ jagab ta.

„Olime tegelikult kokku sisuliselt kaks aastat haiglas erinevates kohtades ja esimest korda, kui Annabel oli intensiivravi osakonnas, siis tõesti, sealne kord on täna vist natukene pehmenenud, aga toona oli tõesti nii, et vanemad ei tohtinud öösel intensiivravi osakonnas lapse kõrval olla,“ lisas ema, ning tõdes, et see jäi talle väga valusalt meelde. „Pean küll tunnistama, et see lõppes sellega, et me rind kummis seal intensiivravi osakonna peaarstiga karjusime teineteise peale, sest ühel hetkel ma ikkagi ütlesin, et ma ei lähe kuskile. Järgmisest hommikust alates said meist väga head sõbrad. Ta hoiab Annabeli käekäigul siiamaani silma peal. Eks need lahutamised olid alati emotsionaalselt väga rasked. Meile vanematele lahtilaskmine, sest me ei teadnud, kuidas need suuremad protseduurid lõppevad, ja tema jaoks üksi olemine.“