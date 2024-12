Keerame vanust tagasi!

Jälgin protseduuri huviga, see on ainulaadne – spetsiaalne aparaat skaneerib mu peopesa ja kõigest minutitega saabub 10leheküljeline raport. Ja mis selgub? Räni on vähe! Sellest siis mu kuivama kippuv näonahk – räni aitab sidekoerakkudes vett siduda, tagades siledama, elastsema naha, samuti soodustab see kollageeni ja elastiini moodustumist.

Mikrotoitainete olulisus

Kuigi minul on miinuses räni, teab Teele öelda, et tegelikult on mu tulemusest hästi näha, et olen teadlik toituja – tihti näitab test paljude mikrotoitainete puudust. Ja see ei tähenda tervise ja ilu huvides häid uudiseid. Teele sõnul kiputakse sageli alahindama, kui tähtsat rolli mängivad organismis mikrotoitained – vitamiinid, mineraalained, aminohapped, antioksüdandid jne. Need mõjutavad absoluutselt kõike, nii meie immuunsüsteemi, energiataset, väljanägemist kui ka meeleolu. Veelgi enam – mikrotoitained kas kiirendavad või aeglustavad vananemisprotsessi.

„Õige toitumine ja täiendav mikrotoitainete manustamine on praegustes tingimustes hädavajalik ja ka kättesaadav,“ selgitab Teele. Aga huupi ta midagi tarvitada ei soovita, enne peaks analüüsima, mida organism täpsemalt vajab. Eriti soovitab ta abi järele pöörduda pärast haigust, nagu mina seda tegin, sest igasugune immuunsuse reageerimine ja põletik kehas kurnab ja väsitab, väljutades vitamiine ja mineraalaineid.

Vanus passis pole määrav

Toitumis- ja elustiiliteemadelt veereb jutt vananemisele. Mul ei ole veel vanust teab mis palju, aga siiski parem varakult atra seada kui mõne aja pärast pead vangutada. Tõdeme Teelega mõlemad, et me ei peaks taga ajama mitte noorust, vaid elujõudu. „Oluline on hoopis inimese bioloogiline vanus, mis peegeldab keha üldist seisundit, ainevahetust ja vananemisprotsesside kulgu palju paremini kui pelgalt sünniaastale tuginev kronoloogiline vanus,“ räägib Teele. Ja mis kõige põnevam – õige elustiili abil on võimalik oma bioloogilist vanust lausa tagasi keerata.