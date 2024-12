Julia Laffranque’i lapsepõlve lemmikfotod

Mind oli just nõelanud üks mesilane, mäletan, et tahtsin mesilasele pai teha, aga ta vaeseke kartis ja nõelas mind. Mul oli küll valus, aga pisarad ei tulnud silma mitte sellest, vaid hoopis murest mesilase pärast, sest olin kuulnud, et erinevalt herilasest, kellega midagi ei juhtu, surevad mesilased ise ära pärast seda, kui nad on kedagi nõelanud. Vanaisa oskas mind aga väga hästi lohutada, ta oli minu lapsepõlve parim sõber ja tema järgi sai oma nime ka minu esimene poeg Oscar Helmut. Ja Manda õe järeltulijad on nüüd mesinikud Adama talus.