10 iluküsimust

Enesekindlus (selle sõna tähendus on just tänu vanusele selgemaks saanud).

Ma jumaldan tohutult igasuguseid parfüüme, milles värelevad naha-, vanilli- ja kohvitoonid. Soojad, vürtsikad aroomid. Niimoodi lõhnavaid konkreetseid parfüüme on aga päris raske leida, sest sageli võivad need olla kas liiga rasked või domineerivad. Mäletan, kui olin neiu, siis avastasin enda jaoks Diori legendaarse lõhna Dune, ent kahjuks muutis tootja selle lõhna koostist ning praegu pole see enam see mis vanasti. Selle lõhna analoogi otsin pidevalt. Lõhnamaailm on põnev ning sinna võib uppuda, kui piisavalt sügavale sukelduda.