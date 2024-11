KUULA | „Ega meil ajakirjanikena pole endal teadmist, kuidas saada hakkama ängi, stressi või posttraumaatilise stressiga.“ Ehk on alkohol lahendus?

Heidit räägib, et korraldas Facebookis küsitluse ja otsis inimesi, kel on alkoholiga lähedane suhe. Vastajate seas oli palju inimesi, kes töötavad ajakirjanduses.

Heiditi vestluskaaslane on Õhtulehe uudiste toimetuse juhataja Dannar Leitmaa. Nad arutavad, kas on elukutseid, mille osa on alkoholi tarbimine.