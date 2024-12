FOTOD | Pole olemas inetuid naisi, on vaid neid, kes ei oska trumpe välja käia. Just need on ebamaiste naiste salarelvad

20. sajandi kuulsaima ooperitähe Maria Callase hüüdnimi oli austavalt La Divina. Callas on arhetüüpne diiva ja arusaam, et tõeline täht peab kunsti nimel kannatama, on tema pealt maha kirjutatud. Callase stiil oli ebamaiselt glamuurne – dramaatiliste karusnahkade, ballikleitide ja peaaegu kõige selle juurde kuuluvaga.