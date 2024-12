„Ainus, mis sel hetkel lohutas, oli mõte, et mul avastati kasvaja piisavalt vara.“ Vanainimeste haiguseks peetavat seisundit võib esineda ka noortel

Kõhuvalud on mind vaevanud koolipõlvest saati. Mäletan mitmeid kordi, kui tugevate valudega kooliõe poole pöördusin ja kojuminekuks luba palusin. Jalutasin kõhtu kinni hoides koju, kuni lõpuks päev valuvaigisti mõju all jätkus. Et kooliajal tekitas gaase mõni toit või näts, siis arvasin, et olen kõhuvalu ise põhjustanud. Vahel nutsin põrandal valu käes, aga valuvaigisti peitis mure ära. Nii kestis see aastaid, kuid siis polnud enam endale võimalik valetada.