Annely Peebo: ma pole mitte kunagi elus midagi võitnud. Kõik on tulnud enesedistsipliini ja töö kaudu

Hiline laupäeva pärastlõuna Annely kodus Viinis. Tema päev on alanud nagu ikka vara, ta on ära triikinud kuhja pesu („Meie külalistekorrus on pidevalt hõivatud, kodus on kogu aeg avatud uste päevad,“ naeratab ta), lisaks on tal hommikul kella kümnest juba käinud lauluõpilased, kellega ta oma lauluannet ja aastakümnete jooksul kogutud kogemusi ja teadmisi jagab. „Artisti jaoks pole vahet, kas on teisipäev või laupäev. Just nädalavahetusel on minu kõige intensiivsemad tööpäevad. Pealegi, siis pole üksnes tööpõld lai, vaid kui pere on kodus, on ka kõige intensiivsem pereaeg! On omaette oskus seda kõike hallata... Eriti raske on see kindlasti noortele, kel pole veel elu- ega lavakogemust. Paljud artistid otsustavad just sel põhjusel lapsi mitte planeerida, et iseendale keskenduda...“